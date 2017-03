premium

Freek de Jonge: ’Politiek ziet urgentie bevingsprobleem niet’

1 uur geleden

GRONINGEN - De politiek is nog altijd niet overtuigd van de urgentie van het aardbevingsprobleem in Groningen. Dat betoogt cabaretier Freek de Jonge zaterdag in een paginagrote advertentie in verschillende kranten. Hij roept mensen op zijn petitie ’Laat Groningen niet zakken’ te tekenen. Al bijna 90.000 mensen hebben hun handtekening gezet.