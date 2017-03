Dode bij gasexplosie in Hansweert

Rond 03.45 uur brak de brand uit. Het is ong niet duidelijk hoe de explosie kon ontstaan. Netwerkbeheerder Enduris kwam ter plaatse om het gas af te sluiten. Dat kon niet in de woning, maar moest in de straat gebeuren.

Het afsluiten van het gas duurde geruime tijd waardoor er steeds gas in de woning bleef stromen. Hierdoor was het vuur moeilijk onder controle te krijgen. Rond 08.30 uur was de brand onder controle. Bij controle in de woning werd het stoffelijk overschot aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om de bewoner van de woning.