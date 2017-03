Loopgravenoorlog in biedingenstrijd rond Telegraaf

De Wit nam in een interview met het FD stelling tegen een overname door de Belgen, die hierover exclusief onderhandelen met de raad van commissarissen van de uitgever van De Telegraaf. De Wit, binnen TMG onder andere de hoogste commerciële verantwoordelijke voor de krant, wil liever in zee met Talpa van mediamiljardair John de Mol. ’Talpa is een partij die voor TMG iets toevoegt aan de toekomst, niet een partij die iets toevoegt aan het verleden’, zegt De Wit, die beweert namens dertig hoge managers binnen het concern te spreken.

Afstand van De Wit

De redactieraad van De Telegraaf neemt scherp afstand van de woorden van De Wit. „Het kloppend hart van De Telegraaf bestaat uit ruim 200 journalisten die dagelijks spraakmakend nieuws brengen. Dat hart bestaat niet uit (commerciële) managers in welke top-30 dan ook”, schrijft de redactieraad in een korte verklaring. „Als redactieraad van De Telegraaf betreuren wij dan ook de uitspraken die directeur Harry de Wit namens die zogenaamde groep van 30 commerciële managers doet in het FD en distantiëren ons nadrukkelijk van die woorden van onze directeur.”

Sinds Mediahuis samen met TMG grootaandeelhouder VP Exploitatie in december een bod van 5,25 per aandeel deed op TMG, zijn de Belgen in een biedingsstrijd verwikkeld geraakt met Talpa, dat eerder deze week zijn concurrerende bod verhoogde van 5,90 naar 6,35. Omdat Mediahuis samen met VP Exploitatie, het beleggingsvehikel van de familie Van Puyenbroek, inmiddels bijna 60% in handen heeft, koos de Raad van Commissarissen er afgelopen dinsdag toch voor om exclusieve gesprekken te gaan voeren met Mediahuis, dat nog steeds 5,90 biedt.

De Mol heeft belang opgevoerd

De Mol geeft echter niet op en maakte vrijdagavond bekend zijn belang van 20,6% te hebben opgevoerd tot 21,4%. De redactieraad van De Telegraaf heeft eerder aangegeven te neigen naar Mediahuis en laat weten dat het zich gesterkt ziet in deze opvatting door de uitlatingen van directeur De Wit.

De centrale ondernemingsraad heeft per brief aan rvb en rvc gemeld dat het gelijke speelveld moet worden hersteld voor beide bieders. Volgens het inspraakorgaan is dat nodig omdat pas een goede keuze kan worden gemaakt als alle relevante info van de twee partijen op tafel ligt.