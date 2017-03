Lijstrekkers op pad

VVD-leider Mark Rutte deelt erwtensoep uit in een winkelcentrum in Barendrecht. De belangstelling is groot. Veel mensen, van jong tot oud, willen op de foto met de premier. „Iedereen komt aan de beurt”, jubelt de goedlachse partijleider.

In Naaldwijk kleurt het groen door tientallen vrijwilligers van het CDA. Samen met lijsttrekker Sybrand Buma flyeren ze in het grootste winkelcentrum van het Westland.

Foto: Alexander Bakker

Pechtold is onder andere in studentenstad Leiden. De D66-leider begon in de sleutelstad zijn politieke carrière.

PvdA-lijsttrekker Asscher is in Delfzijl. Voor hij naar het hoge noorden gaat woont de sociaaldemocraat de lancering bij van ’Wij zijn Nederland’ in Amsterdam. Het gaat om een PvdA-campagne waar tientallen bekende Nederlanders bij betrokken zijn.