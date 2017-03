Rutte vindt uitspraken Turkse minister onacceptabel

De Turkse minister vindt dat hij het volste recht heeft om in ons land te spreken voor ’zijn’ Turkse staatsburgers. „Dat vind ik een niet-acceptabele uitspraak”, reageert Rutte na afloop van een verkiezingsbezoek in Barendrecht. „Dit zijn Nederlandse staatsburgers en geen Turkse. Turkse staatsburgers wonen in Istanbul en Ankara. Daar zijn er miljoenen van. Genoeg om campagne te kunnen voeren.”

De minister-president noemt het „ongemakkelijk” als buitenlandse politici in Nederland campagne komen voeren. Daarnaast heeft de VVD-premier moeite met het onderwerp waar Cavusoglu voor naar Rotterdam wil afreizen. „De Turken zijn bezig om de grondwet te wijzigen in een minder democratische richting. Dat maakt het inhoudelijk ook heel erg lastig voor ons als iemand campagne komt voeren.”

Het kabinet brengt samen met burgemeester Aboutaleb van Rotterdam alle juridische mogelijkheden in kaart om te kijken hoe het bezoek kan worden tegengehouden.