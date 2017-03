Man die ambulance zou hebben gehinderd vrij

Volgens een politiewoordvoerder is uit gesprekken met de automobilist en een van de ambulancemedewerkers gebleken dat „er geen kwade opzet was”, aldus de woordvoerster.

Vrijdagavond kwamen er berichten binnen dat een ambulance die met hoge snelheid en werkende lichten op weg was naar het ziekenhuis in Den Bosch met een patient in levensbedreigende situatie. Een bestuurder van een auto volgde de ambulance nagenoeg continu op zeer korte afstand. Op een bepaald moment haalde hij in en ging voor de ambulance in de remmen.