Kunstwerk per ongeluk vernietigd

Het bedrijf dat de sloop van het gebouw uitvoerde in opdracht van een vastgoedbedrijf zegt van niemand de opdracht te hebben gekregen om het kunstwerk te behouden. Het kunstwerk werd destijds gemaakt in opdracht van de PTT.

Galerie Nouvelles Images in Den Haag, die de nalatenschap van Hussem beheert, reageerde geschokt. De galerie weet niet precies hoeveel de sculptuur waard was. Zelf heeft de galerie een veel kleinere versie van de sculptuur in de tuin staan waarvan de waarde wordt geschat op 25.000 euro.

Het werk van Hussem, die ook schilder en dichter was, is aangekocht door verschillende musea, waaronder Boijmans Van Beuningen in Rotterdam en het Stedelijk Museum in Amsterdam.