De ouders verloren de jongen, Quinn Carlson, zaterdagmiddag vanaf de kruising Diemerzeedijk, het Waterkeringpad en het Thijs Hendriksenpad in Diemen uit het oog, meldt de politie.

Hij rijdt op een grijze fiets met een zwart rek voorop van het merk Union. De foto is vlak voor zijn vermissing gemaakt. Quinn heeft bruin haar in een paardenstaart en is 1,75 meter lang.

Mensen die informatie over de zaak hebben wordt verzocht contact op te nemen met de politie.