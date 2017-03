Lijsttrekkers maken De Telegraaf

Mark Rutte (VVD), Lodewijk Asscher (PvdA), Geert Wilders (PVV), Emile Roemer (SP), Sybrand Buma (CDA) en Alexander Pechtold (D66) verschijnen zondag ten burele om als hoofdredacteur van ieder drie pagina’s hun boodschap te proberen optimaal aan de kiezer over te brengen. Er kan live worden meegekeken via telegraaf.nl en via social media.

PVV-leider Wilders noemt de krant een ‘hoogtepunt’ van de verkiezingen. VVD-lijsttrekker Rutte heeft alvast aangekondigd met “zeer, zeer gevoelig fotomateriaal” te komen en PvdA-leider Asscher rept eveneens van een spectaculaire Telegraaf-editie: “Onthullingen, chocoladeletters. Alles wat je mag verwachten van een goeie Telegraaf”, aldus de sociaaldemocraat.

Zo doet een echtgenote van een politiek leider een boekje open over haar man, worden liefhebbers van horoscopen niet teleurgesteld en ook menig bekende Nederlander verrijkt de kolommen.

De Telegraaf Verkiezingskrant zit maandag gratis bij de reguliere krant.