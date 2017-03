premium

Autobrand pal naast huizen

EINDHOVEN - Twee woningen in de Eindhovense wijk Graswijk zijn afgelopen nacht zwaar beschadigd door autobranden. In de straat Graslelie stonden rond half twee in de nacht twee auto’s in brand. Het vuur dreigde over te slaan naar de woonhuizen. De brandweer wist dat te voorkomen. De voorgevels van de huizen raakten echter wel zwaar beschadigd.