De man reed zondagochtend met zijn auto tegen een boom op de Poppelseweg in zijn woonplaats. Na het ongeval was de man nog aanspreekbaar. Hij vertelde de politie dat hij de macht over het stuur had verloren, terwijl hij op zoek was naar zijn portemonnee.

Het slachtoffer werd met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Al snel verslechterde zijn toestand en hij overleed korte tijd later aan zijn verwondingen.