Beroep in zaak-Visser/Severein dient vrijdag

Het is een technische zitting. Behalve de aanklager voeren alleen de advocaten van de verdachten het woord. De beide verdachten, de Roemeen Constantín S. en de Spanjaard Serafín de A., zijn wel aanwezig in de rechtszaal. De beroepszaak duurt ongeveer een uur. Daarna zal het Hooggerechtshof zich binnen een of twee weken uitspreken.

In oktober 2016 achtte een juryrechtbank bij het Provinciale Hof in Murcia de Spanjaard Juan C. (39) en de Roemeen Valentin I. (63) schuldig aan de gruwelijke moord op het Nederlandse stel. Zij kregen elk 34 jaar celstraf opgelegd.

Vrijspraak

Maar de jury sprak Constantín S. vrij van moord, ondanks tal van aanwijzingen van zijn betrokkenheid. De 50-jarige Roemeen werd slechts schuldig bevonden aan toedekking van het misdrijf.

Foto: EPA

Volgens de jury had S. meegeholpen om de lijken in stukken te zagen en te begraven in een citroenboomgaard. Daarvoor kreeg hij een celstraf van vijf maanden. Die hoefde hij echter niet uit te zitten omdat hij al langer in voorarrest had gezeten.

Openbaar aanklager Verónica Celdrán noemde de gedeeltelijke vrijspraak van Constantín S. „onbegrijpelijk” en kondigde meteen aan in hoger beroep te gaan bij het Hooggerechtshof in Murcia. Celdrán vindt dat er tijdens het proces voldoende bewijzen zijn aangevoerd voor de actieve betrokkenheid van S. bij de moorden. De aanklager eist tegen hem dezelfde straf als tegen de beide veroordeelden.

De openbare aanklager in Murcia vecht ook de vrijspraak aan van Serafín de A., de eigenaar van de citroenboomgaard waar de stoffelijke resten van Visser en Severein werden gevonden. De A. overtuigde de jury ervan dat hij niet wist wat er zich in zijn boomgaard afspeelde. Maar Celdrán meent dat tijdens het proces het tegendeel aangetoond is. Zij eist drie jaar cel tegen De A.

Visser (35) en Severein (57) werden in mei 2013 vermoord in een verlaten vakantiehuis nabij de stad Murcia. Veroordeelde Juan C., ex-manager van de volleybalclub waar Visser bij speelde, had een zakelijk geschil met de Nederlanders.