premium

Ruim 1000 mensen in stille tocht Diego

40 min geleden

DORDRECHT - Zeker duizend mensen hebben zondagmiddag in Dordrecht meegelopen met een stille tocht voor de tienjarige Diego Slagboom. Het ventje werd woensdag dood aangetroffen in zijn woning aan de Jan Vethkade in Dordrecht. Hij is volgens de politie vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. Zijn vader zit vast als verdachte.