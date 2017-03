Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Soldaten gedood bij aanslag Jemen

22 min geleden

SANAA - In Jemen zijn zondag bij een aanslag zes soldaten om het leven gekomen. Achter de aanval zit vermoedelijk een aftakking van terreurbeweging al-Qaeda. De terroristen sloegen toe bij een controlepost van het regeringsleger in de zuidelijk stad Zinjibar. Wat er precies heeft plaatsgevonden is niet duidelijk.