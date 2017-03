’TMG moet in veilige haven’

De beslissing van RvC om alleen met Mediahuis verder te onderhandelen leidde eerder al tot felle kritiek van de concurrerende bieder Talpa (”onbegrijpelijk”), maar ook de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) betitelde het als ‘niet gepast’. Commissaris Jan Nooitgedagt verdedigt zijn keuze. „Mijn zorg was dat er onvoldoende voortgang werd gemaakt, en dat het hele proces zou stuklopen. Daarom hebben we de regie naar ons toegetrokken, en uiteindelijk ook de raad van bestuur geschorst. Het is een heel goed bod, dat kan en wil ik niet in de waagschaal stellen.”

In het zondag uitgegeven persbericht wordt benadrukt dat het bod van John de Mol’s Talpa niet haalbaar was, omdat Mediahuis in samenwerking met TMG-grootaandeelhouder Van Puijenbroek al kan buigen op bijna 60% van de aandelen. De RvB is afgelopen zaterdag „uitdrukkelijk” gevraagd om te tekenen, aldus Nooitgedagt. „Ze waren daar ondanks veel aandringen niet toe bereid. De enige mogelijkheid was daarom om de ceo en de cfo te schorsen, wat me zeer spijt. Maar we moesten deze verantwoordelijkheid op ons nemen.”

In een separaat persbericht spreekt de RvC zich zondag hard uit over de opstelling van de RvB: „Naar het oordeel van de raad van commissarissen hebben de leden van de raad van bestuur de voortgang van het proces te weinig bevorderd en zich in de laatste fase van de onderhandelingen met het Consortium onvoldoende constructief en realistisch opgesteld.”

Guus van Puijenbroek

Het is de bedoeling om TMG van de beurs te halen. Maar, zo stelt Gert Ysebaert, topman van het Belgische Mediahuis (in Nederland al eigenaar van NRC Handelsblad): „Indien nodig, gaan we op dit percentage (59%, red.) verder. We mikken er op om alle aandelen over te nemen. Hopelijk gaat het gezond verstand zegevieren. Niemand is gebaat bij een patstelling. Onze oproep aan iedereen is om op dit voorstel in te gaan. Het bedrijf heeft rust nodig. Wij zitten er in voor de lange termijn.”

De grote vraag is of er aandeelhouders naar de Ondernemingskamer zullen stappen omdat ze vinden dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar het bod van John de Mol. TMG-commissaris Jan Nooitgedagt: „Het is een heel zorgvuldig proces geweest. Maar er was wel urgentie: Mediahuis moet komende week met een definitief biedingsbericht naar buiten komen. Dus is het heel verdedigbaar dat we met Mediahuis verder gingen onderhandelen over een fusieprotocol waarin echt heel veel is vastgelegd: over de merken, het personeel… We kunnen dit heel goed uitleggen.”

Talpa biedt per aandeel meer dan Mediahuis. Het is voor grootaandeelhouder Guus van Puijenbroek geen reden geweest om de ingezette koers te wijzigen. „We hebben als familie onze eigen afweging gemaakt. Prijs is één ding, maar we willen dat TMG in een veilige haven terechtkomt. Het is een zorgvuldige analyse geweest. Kijk naar het belang van het kernbedrijf: Mediahuis heeft daar een bewezen track record, De Mol niet.”