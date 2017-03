premium

Live lijsttrekkersdebat in Carré

58 min geleden Redactie parlement

Amsterdam - Geeft dit debat de doorslag bij zwevende kiezers? Dat is de grote vraag zondagavond in Koninklijk Theater Carré waar acht politieke kopstukken de degens kruisen. Het lijsttrekkersdebat in Koninklijk Theater Carré is geopend met harde verwijten over en weer over de vraag bij welke partij de toekomst van de zorg in Nederland in goede handen is.