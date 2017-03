Krol valt presentatrice aan

De voorman van de ouderenpartij ging vol in de aanval in reactie op vragen van interviewster Diana Matroos. Op de vraag of een compromis mogelijk is om de AOW-leeftijd te verlagen naar 66 jaar in plaats van 65 kwam Krol met een heel verhaal over zijn strijd voor ouderen.

Na een luid applaus negeerde hij een volgende vraag door smalend te zeggen: “Ik kan u even niet verstaan.” CDA-leider Buma pestte Krol nog voor het debat met de opmerking: “Goed voorbereiden kerel.”

50Plus zakte afgelopen weken weg in de peilingen na enkele onhandige uitspraken van Krol. De druk is groot op de lijsttrekker om de kansen te keren.