Diplomatieke rel met Turkije ligt op de loer

Volgens vice-premier Lodewijk Asscher is de kwestie desnoods een diplomatieke rel waard. „Uiteindelijk gaat het erover dat je opkomt voor de waarden van dit land”, zei hij zondag.

De Turkse regering wil via een referendum de grondwet aanpassen om een systeem te creëren waarin de president veel meer macht krijgt. Hiervoor wil ze ook campagne voeren onder Turken in het buitenland, een plan waar in diverse landen forse kritiek op is. Iets waar Turkije weer als door een wesp gestoken op reageerde.

Volgens Asscher is het belangrijkste argument tegen de Turkse komst dat de openbare orde verstoord kan worden als een minister van een ander land „op deze manier campagne kan voeren”, zei hij in het tv-programma Buitenhof. Asscher zegt te willen opkomen voor de vrijheid van Nederlanders met een Turkse achtergrond om een eigen leven te leiden.

Premier Mark Rutte liet zaterdag weten dat er contact is over de kwestie met onder meer met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de burgemeester van Rotterdam, de stad waar de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu wil spreken.

PVV-leider Geert Wilders roept het Nederlandse kabinet op het hele Turkse kabinet de komende tijd tot ongewenste persoon te verklaren. Turkse bewindslieden die in Nederland campagne voeren is „het ergste dat ons kan overkomen´´, zei Wilders zondag in Amsterdam tegen media.