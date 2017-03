premium

Jesse Klaver winnaar Carré-debat

Gisteren, 23:36

AMSTERDAM - Jesse Klaver (GroenLinks) was de beste in het verkiezingsdebat van lijsttrekkers zondagavond in theater Carré in Amsterdam. De kijkers riepen hem uit tot winnaar van het Carré-debat. Op de tweede plaats kwam Alexander Pechtold (D66), gevolgd door Mark Rutte (VVD).