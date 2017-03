Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Ruziezoeker doodgereden op A10

1 uur geleden

LIJNDEN - Op de A10 zijn op de rijbaan richting Schiphol zondagavond tegen middernacht tussen Oud-Zuid en De Nieuwe Meer twee personen aangereden. Een van hen is overleden, de ander is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens de politie ging het om twee ruziënde mannen die over de snelweg renden.