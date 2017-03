Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Brandende kraanwagen zorgt voor file op A12

2 uur geleden

DEN HAAG - Een brandende kraanwagen zorgt maandagochtend voor veel oponthoud op de A12 richting Den Haag. In de buurt van de afrit Zoetermeer is de kraan in de brand gevlogen. De brandweer heeft het vuur al bijna geblust, maar de file loopt snel op.