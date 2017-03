premium

Edelhert keert terug in Brabants natuurpark

1 uur geleden

BEST - In het Groene Woud bij Liempde in Noord-Brabant lopen na een afwezigheid van bijna anderhalve eeuw vanaf vandaag jaar weer edelherten. ARK Natuurontwikkeling is ingeschakeld om de terugkeer van de 13 edelherten in goede banen te leiden.