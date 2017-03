premium

Stille tocht voor Femke (38)

49 min geleden

MAASTRICHT - In het Belgische Lanaken is woensdagavond een stille tocht voor een 38-jarige Femke Wetzels uit Maastricht. Dat meldt 1Limburg. De vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag in een café in Lanaken doodgestoken door haar ex-man. De tocht begint om 19.00 uur bij de kerk van Lanaken.