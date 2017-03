premium

Kijkers willen ’echte naam’ Klaver weten

1 uur geleden

Amsterdam - Kijkers zochten tijdens het lijsttrekkersdebat zondagavond online vooral informatie over Jesse Klaver van GroenLinks. Hij is de meest gegoogelde partijleider. Kijkers willen weten wat zijn afkomst, leeftijd en standpunten zijn, maar ook wie zijn vader is en wat zijn ’echte naam’ is, aldus Google maandag. Klaver (30) heeft een Marokkaanse vader en een Nederlands-Indische moeder.