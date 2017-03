Facebook: ga stemmen!

Dat is onderdeel van de Elke Stem Telt-campagne, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Facebook vraagt gebruikers ook of ze al gestemd hebben. Als dat het geval is, kunnen de kiezers dat delen met hun vrienden. Een week voor de verkiezingen krijgen ze al een herinnering dat ze stempas en identiteitsbewijs moeten klaarleggen. Wie de stempas dan kwijt blijkt te zijn, krijgt een link naar een site met informatie over hoe men nog snel een nieuwe kan aanvragen.

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken): „Ik ben blij dat we naast onze spotjes op tv en radio de samenwerking met Facebook zijn aangegaan om ook hét kanaal te kunnen inzetten dat zo populair is onder met name jongeren.” De bewindsman weet bovendien al dat dit systeem echt helpt. „Bewezen is dat de ’tool’ helpt elkaar te motiveren ook te gaan stemmen.” De zogenoemde Voter Megaphone, zoals het systeem heet, van Facebook was eerder namelijk populair tijdens de verkiezingen in de Verenigde Staten en het referendum in Groot-Brittannië.