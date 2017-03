’Nederland heeft plek voor honderd wolven’

Linnartz denkt dat wolven steeds vaker in Nederland zullen opduiken. Net over de grens in Duitsland zijn veel wolven. Als jongen op eigen poten moeten staan, zoeken ze een territorium en wijken daarvoor wellicht uit naar Nederland, zegt hij tegen RTV Drenthe.

Een andere deskundige, Pim Lollinga, had zaterdag gezegd dat wolven te weinig voedsel kunnen vinden in de Nederlandse natuur. „Maar goed, we hebben heel veel kindertjes die op de fiets naar school gaan, dus echt dood gaan van de honger hoeven ze niet natuurlijk”, voegde Lollinga er nog aan toe. Linnartz spreekt dat tegen. In landen als Duitsland, Frankrijk en Polen zijn veel wolvenroedels, maar „is de afgelopen eeuw niets voorgevallen tussen wolven en kinderen.” Wolven zijn volgens Linnartz te schuw, huishonden zijn veel gevaarlijker voor kinderen.