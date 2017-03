Diana Matroos: Ik sta voor wat ik heb gedaan

Gisteravond en ook vandaag, na ’een avondje erover slapen’, is het team achter het debat bijeengekomen voor een evaluatie. „Ook alle hoofdredacteuren, van RTL, BNR en Elsevier, staan achter me”, constateert Matroos die tijdens de uitzending bewust Twitter heeft vermeden.

Aanpak op achilleshiel

Het is ’onzin’ dat ze halverwege het debat de aanpak van de lijsttrekkers wijzigde omdat er op sociale media werd geklaagd dat ze de politici niet liet uitpraten. „Volgens plan heb ik elke lijsttrekker aangepakt op zijn of haar achilleshiel. Er waren variabelen want het zijn andere personen. Maar als de een al meer ruimte kreeg, had dat te maken met wie wel en wie niet gewoon antwoord gaf op de vraag. Mediatrainers leren politici trucjes. Het is aan journalisten om daar doorheen te prikken.”