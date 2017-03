Onderzoek dood opa Penning

Veenkade kwam in december in het nieuws door het overlijden van de 85-jarige bewoner opa Penning. De man is volgens zijn zoon door een kamergenoot geslagen met de ijzeren steunen van zijn rolstoel. Een half jaar eerder overleed een 28-jarige vrouw in Veenkade. De vrouw is volgens haar ouders overleden door nalatigheid. Het derde onderzoek heeft betrekking op de 'verdachte' dood van een 73-jarige vrouw.

De IGZ laat Meander eerst zelf alle incidenten onderzoeken. Het onderzoek naar de dood van de 28-jarige vrouw is afgerond en de Zorggroep is tot de conclusie gekomen dat de zorg op orde was.