De twee mannen uit Zoetermeer worden ervan verdacht het slachtoffer met messteken om het leven te hebben gebracht. Agenten vonden het lichaam van de 55-jarige dinsdag in een woning aan de Leopoldhove. De man was al enige tijd dood.

De verdachten zitten in beperking. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. In verband daarmee kan het Openbaar Ministerie nog niets zeggen over de toedracht van het misdrijf.