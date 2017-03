Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Oplichters slaan toe met valse bankapp

52 min geleden

WASSENAAR - De politie heeft in Wassenaar twee gewiekste internetoplichters opgepakt die maandenlang in heel Nederland toesloegen. De twee verdachten uit Utrecht, respectievelijk een man van 18 en een jongen van 15, deden zich voor als kopers van tweedehands spullen die via websites als Marktplaats werden aangeboden. Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt.