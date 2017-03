Gerommel Etna op Sicilië in De Bilt te meten

Infrageluid is geluid met zo’n lage frequentie dat het niet hoorbaar is, maar wel bijvoorbeeld ramen kan doen trillen. Onderzoekers meten infrageluid met behulp van microbarometers, die hele kleine variaties in luchtdruk registreren. Ook gebruiken ze voor het meten laagfrequente microfoons.

Evers aanvaardt woensdag officieel het ambt van deeltijdhoogleraar seismo-akoestiek aan de TU Delft. Evers wijst erop dat door onderzoek met microfoons in de oceanen veel belangrijke informatie kan worden verkregen die op een andere manier moeilijk te verzamelen is. Als voorbeeld noemt hij onder meer de temperatuur in de diepere wateren.