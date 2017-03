Skiërs op piste omver gekegeld

Dat blijkt uit cijfers die de ANWB Alarmcentrale voor De Telegraaf verzamelde.

Geschrokken

„Veel wintersporters zijn gewond geraakt omdat ze werden aangeskied. Ook liepen opvallend meer skiërs verwondingen op omdat ze vielen omdat ze geschrokken bleken te zijn van hard voorbij razende wintersporters”, zegt Annelies Tichelaar van de ANWB.

Bijna vijftig patiënten kwamen met een gipsvlucht terug naar huis. „Het toppunt was daarbij afgelopen zaterdag, toen er vanaf Innsbruck vier vluchten vertrokken naar ons land”, weet Tichelaar. „Ook werd veel gebruik gemaakt van een ligtaxi of een ambulance om gewonde sporters naar huis te vervoeren, maar de meesten konden met eigen vervoer huiswaarts.”

De meeste meldingen van slachtoffers kwamen uit Oostenrijk, dat voor de circa één miljoen wintersporters ook dit jaar weer veruit favoriet is. Het Alpenland werd gevolgd door Frankrijk, Zwitserland en Italië.

In de top vijf van meest voorkomende wintersportletsels is een verschuiving opgetreden. „De nummer één blijft kniebandletsel, gevolgd door meldingen van enkel- onderbeen- of kniefracturen. Nieuw op plek drie zijn de fracturen van het scheenbeen. Op plek 4, net als vorig jaar, staan sleutelbeenfracturen. De bovenarmfracturen die vorig jaar nog op nummer 5 stonden zijn dit jaar verdrongen door bekkenfracturen. Letsels aan pols, onderarm en elleboog zijn eveneens uit de top vijf verdwenen”, aldus woordvoerder.

Opvallend is ook dat hoofdverwondingen niet meer in de top te zien zijn. Dat heeft vooral te maken met de helmplicht die in veel landen al voor kinderen geldt, maar die ook volwassenen aanspoort met bescherming te skiën.

Sneller

„Er kan nog een paar weken geskied worden, dus het aantal gewonden zal nog verder oplopen”, meent Tichelaar, die de stijging ook wijdt aan de betere kwaliteit van de skimaterialen waardoor eer veel sneller geboard en geskied wordt. „En als je dan valt of botst, is de verwonding vaak ernstig.”