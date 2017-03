Hoger beroep in zaak decembermoorden

Begin februari zou de Krijgsraad het requisitoir tegen president Desi Bouterse en de overige verdachten van de moorden in 1982 voorlezen, maar toen bleek het OM zich te verzetten tegen het uitspreken van de strafeis en werd het proces opnieuw stilgelegd. Tot grote frustratie van de nabestaanden. Het is een raadsel waarom het OM de vervolging frustreert.

Het is nog niet duidelijk of er meteen uit uitspraak volgt. In Suriname houdt men er ernstig rekening mee dat de strafeis niet of nog lang niet wordt uitgesproken, omdat Bouterse het niet zover wil laten komen. Tot nu toe heeft Bouterse op alle manieren geprobeerd het strafproces te frustreren.

De president en de andere aangeklaagden worden verdacht van meervoudige moord in 1982. Politieke tegenstanders van het militaire regime van Bouterse werden toen gemarteld en geëxecuteerd in Fort Zeelandia.