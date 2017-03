Rutte krijgt horde woedende Groningers voor zijn kiezen in talkshow

Premier Rutte zei tegen de Groningers dat hij het betreurt wat hen is overkomen. Hij benadrukte dat de gaswinning al gehalveerd is ten opzichte van 2012. De noorderlingen moesten daar weinig van weten, ze stipten aan dat de winning eerst omhoog was gegaan voordat die gehalveerd werd. Door alle aardbevingen door de gaswinning zijn huizen verwoest en het is veel te moeilijk om een goede schadevergoeding te krijgen, zeggen de Groningers.

De VVD-leider zegt dat hij de gaswinning niet naar nul kan brengen. „Dat gaat simpelweg niet. Dan zit Nederland in de kou.” Volgens Rutte is ons hele systeem ingericht op het aardgas. Bovendien stellen deskundigen dat dit niveau van gaswinning veilig kan.

De Groningers pikten het echter niet en scandeerden: ’gas terug’. Een van de aanwezigen zei dat ze het idee kreeg dat Groningen als een ’koloniaal wingewest’ behandeld wordt.

Presentatoren Eva Jinek en Jeroen Pauw deden nauwelijks moeite om de boosheid in goede banen te leiden, waardoor de discussie trekjes kreeg van een ordinaire schreeuwpartij richting de minister-president, die was uitgenodigd als VVD-lijsttrekker.