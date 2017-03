Actie om teruggave btw voor alternatieve zorg

Volgens de NPVA en Consumentenclaim betaalden honderdduizenden patiënten ruim drie jaar lang 21 procent te veel voor niet-reguliere zorg zoals acupunctuur, homeopathie en chiropractie. Het gaat in totaal om ruim 200 miljoen euro die ze van de staat tegoed zouden hebben.

Hoewel de Hoge Raad al in 2015 bepaalde dat de btw-heffing in strijd is met Europese regelgeving, ging de staatssecretaris tot april 2016 door met het berekenen van de toeslag, aldus ConsumentenClaim. Patiënten hebben hun geld nog steeds niet teruggekregen. Hetzelfde geldt voor zorgverleners die nog geen compensatie hebben ontvangen voor de door hen gemaakte uitvoeringskosten.