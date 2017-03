Nederland scoort met octrooien

Waar het aantal toegekende octrooien fors steeg, is het aantal aanvragen opmerkelijk genoeg iets gezakt (3,6%). Volgens het EOB is dit toe te schrijven aan het sterk gedaalde aantal aanvragen door de Nederlandse biotechnologie.

Philips is de Nederlandse nummer één octrooiaanvrager met 2568 verzoeken. In totaal is Nederland de nummer vier van Europa en nummer zeven van de wereld.

Absolute top

Als wordt gekeken naar het aantal octrooiaanvragen per inwoner dan behoort Nederland ook tot de absolute top. Na Zwitserland (892 aanvragen per miljoen inwoners), staat Nederland op plek twee met 405 aanvragen per miljoen inwoners. Vorig jaar bezetten we nog plek drie. Zweden en Denemarken complementeren de top vier.

In totaal ontving het EOB 160.000 Europese octrooiaanvragen in 2016, gelijk aan het recordaantal van 2015. Er was een sterke groei in aanvragen uit China (+24,8%) en uit Zuid-Korea (+6.5%), een daling in aanvragen uit de Verenigde Staten (-5.9%) en uit Japan (-1.9%), terwijl het aandeel van de 38 EOB-lidstaten zo goed als stabiel bleef (-0,2%).

’Europa blijft vooruitlopen’

De top 10 van landen waar de meeste aanvragen vandaan kwamen, bestaat uit de Verenigde Staten, Duitsland, Japan, Frankrijk, Zwitserland, China, Nederland, Zuid-Korea, Verenigd Koninkrijk en Italië.

EOB president Benoît Battistelli is tevreden. Volgens hem bevestigen de resultaten de aantrekkingskracht van Europa. „In een snel veranderende wereld – zowel politiek als economisch – willen bedrijven uit de hele wereld hun octrooien blijven beschermen in Europa. Ondanks de indrukwekkende groei van het aantal aanvragen uit Azië, blijven Europese bedrijven vooroplopen als het gaat om innovatie en economische groei in hun thuismarkten.”