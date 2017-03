Sinds vorig jaar zomer heeft Anna Luten in Amsterdam de eer zich in te zetten als fietsburgemeester. Binnenkort verhuist zij naar New York, waar ze een ambtgenoot gaat zoeken voor deze Amerikaanse stad.

CycleSpace praat momenteel met meer dan dertig steden in de hele wereld over het fietsburgemeesterschap, onder de noemer The Bicycle Mayor Program.