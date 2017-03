Homoseksuele mannen Noord-Holland afgeperst

De mannen dwongen hun slachtoffers, variërend in de leeftijd van zeventien tot en met 76 jaar, grote geldbedragen voor hen op te nemen. Als zij dat niet deden, dreigden de verdachten hun seksuele uitstapjes bekend te maken. Twee slachtoffers hebben ook aangifte gedaan van mishandeling. De politie deed sinds afgelopen zomer onderzoek naar de zaken.

De gebeurtenissen in Haarlem en Alkmaar lijken los te staan van elkaar. Voor de aangiften in Haarlem hield de politie een zeventien- en een negentienjarige man uit Lelystad aan. Voor de afpersingen in Alkmaar zijn de verdachten drie mannen van twintig tot 23 jaar uit dezelfde stad. Allen zitten in voorlopige hechtenis.