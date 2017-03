'Liegende rechter' en Staat verliezen proces

Het hof wijst de advocaat een schadevergoeding toe van zowel de oud-rechter als van de Staat, maar over de hoogte daarvan is nog geen beslissing genomen. Partijen krijgen tot medio juni 2017 de gelegenheid een onderlinge regeling te treffen. Komt die er niet, dan bepaalt het hof de hoogte van dat bedrag.

Het vonnis is de uitkomst van een slepende procedure tussen de Staat, de als ,,liegende rechter'' bekend staande Westenberg en de Raad voor de rechtspraak enerzijds en advocaat Smit anderzijds. Volgens het hof heeft de Raad voor de rechtspraak de advocaat in zijn eer en goede naam aangetast. Dat gebeurde in 2006. Sinds 2004 liggen de partijen al in de clinch met elkaar over de handelwijze van de oud-rechter.