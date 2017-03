premium

Kinderarts beboet voor dood Limburgse tiener

40 min geleden

MAASTRICHT - De rechtbank in Maastricht heeft dinsdag een voormalig kinderarts van een Geleens ziekenhuis veroordeeld tot een boete van 2500 euro. De vrouw liet in mei 2013 na om een CT-scan te maken van een tienjarige jongen uit Born. Ze dacht dat hij aan migraine leed, maar in werkelijkheid was hij getroffen door een hersenbloeding. Een dag later overleed de jongen.