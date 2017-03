’Buk-raket in ’91 achtergebleven’

De Russen houden vol dat de wapens die de rebellen gebruiken afkomstig zijn uit oude Russische voorraden die in 1991 in Oekraïne waren achtergebleven. Ook het type Buk-raket waarmee vlucht MH17 werd neergehaald, was volgens hen aanwezig in het arsenaal van het Oekraïense leger.

Volgens Ilja Rogatsjev, functionaris van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, hebben bovendien niet de Russen maar de rebellen zichzelf georganiseerd in hun opstand tegen de Oekraïense regering in Kiev. Die maakt zich volgens hem zelf schuldig aan oorlogsmisdaden tegen de bevolking in Oost-Oekraïne.

Oekraïne eist bij het VN-hof onder meer dat Rusland stopt met steun aan gewapende groepen in het oosten van het land. Maandag zeiden de Oekraïense vertegenwoordigers dat er geen twijfel is over de rol van Moskou in het conflict en dat er een stroom van wapens en munitie uit Rusland naar het gebied gaat.

Volgens Oekraïne schendt Moskou internationale verdragen over financiering van terrorisme en tegen discriminatie. Het land beschuldigt Rusland niet alleen van betrokkenheid bij onder meer het neerschieten van vlucht MH17 maar ook van discriminatie en pogingen niet-Russische cultuur uit te wissen op de door Rusland geannexeerde Krim.