Zes jaar cel voor ’tatoeage-pooier’

Volgens de rechtbank is bewezen dat de vrouw ,,op buitensporige en ontluisterende manier'' is uitgebuit en het slachtoffer is geworden van mensenhandel. De officier van justitie had zeven jaar en 60.000 euro schadevergoeding geëist.

De verdachte was al tweemaal eerder veroordeeld voor mensenhandel. Meteen na zijn vrijlating maakte hij op berekenende wijze een nieuw slachtoffer, aldus de rechtbank.

Het slachtoffer was een succesvolle jonge vrouw met een eigen woning en een goed lopend bedrijf, toen zij in 2011 een relatie met hem kreeg. Zij verklaarde ontzettend bang te zijn geweest voor de verdachte. Zo bedreigde hij haar met geweld, dreigde seksfilmpjes van haar te verspreiden en liet haar in 2012 werken in clubs en achter de ramen in Laren, Amsterdam en Den Haag. Hij pakte het door haar verdiende geld af.