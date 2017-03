Weer uitstel proces Decembermoorden

Het Openbaar Ministerie lichtte vandaag toe waarom het in februari hoger beroep had aangetekend tegen de voortzetting van het proces. Volgens de procureur-generaal druist voortzetting in tegen de grondwet.

Vorig jaar had president Desi Bouterse, zelf hoofdverdachte in de zaak van de Decembermoorden, namelijk bevolen het proces te blokkeren op basis van artikel 148 van de grondwet. Volgens hem is de staatsveiligheid in het geding bij voortzetting. Artikel 148 geeft de president het recht de rechterlijke macht op te dragen te stoppen met vervolging.

De Krijgsraad, onderdeel van het Openbaar Ministerie, besloot begin dit jaar om het proces toch door te laten gaan. Toen de aanklager van de Krijgsraad in februari zijn requisitoir zou voorlezen, maakte hij bekend dat het OM in beroep was gegaan tegen dit besluit. In feite fluit het OM de eigen aanklager terug. Bouterse probeert uit alle macht het proces te frustreren.

De vraag is of de strafeis ooit wel echt zal worden uitgesproken. In Suriname geloven weinig mensen dat Bouterse het zover laat komen.