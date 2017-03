De premier kreeg maandag in het praatprogramma de volle laag van een buslading boze aardbevingsgedupeerden uit Groningen. „Hij had meteen sorry moeten zeggen. Mensen voelen zich genaaid”, zei Asscher dinsdagavond in Vara-programma De Wereld Draait Door. Daarmee viel hij zijn coalitiepartner snoeihard aan.

De PvdA-voorman schuwde het ook niet om zichzelf onder de loep te nemen. Hij zegt ’ontevreden’ te zijn over zijn eigen optreden tijdens het Carré-debat van afgelopen zondag. Hij hoorde andere lijsttrekkers dingen zeggen die hij zelf wel naar voren had willen brengen. „Maandagochtend stond ik niet vrolijk op”, likt de sociaaldemocraat zijn wonden.

Vast in de peilingen

Ook in de laatste peilingen staat de PvdA er niet goed voor. De partij staat zo’n beetje geparkeerd op 12 zetels. In de Tweede Kamer hebben de sociaaldemocraten er momenteel 36.

Koplopers VVD en PVV staan in de peilingen op lichte winst, net als CDA. Er zit inmiddels een behoorlijk gat tussen opvolgers D66 en SP.