NRC zegt samenwerking met Blendle op

NRC zet liever in op de eigen website. Die biedt volgens de krant meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld video’s, liveblogs en interactieve graphics. Blendle „beantwoordt te weinig aan onze ambitie om vernieuwende journalistiek ook op lange termijn in stand te houden”, vindt Vandermeersch.

In financieel opzicht kan NRC zich niet vinden in de nieuwe dienst Blendle Premium, waarbij lezers dagelijks twintig stukken kunnen lezen uit de aangesloten titels. Dat kost 9,99 euro per maand. Volgens Vandermeersch houdt de krant daar te weinig aan over.

Oprichter van Blendle Alexander Klöpping is „volkomen verrast”, reageerde hij via Twitter. Hij vindt de argumenten ook geen hout snijden. Klöpping verwijst naar media als Vice, die wel infographics en video’s via Blendle laten zien.