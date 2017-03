GroenLinks: berichten over CIA ontluisterend

GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver wil dat het kabinet bij de Amerikaanse regering opheldering vraagt over deze praktijken en nagaat of de CIA op deze wijze ook Nederlanders heeft bespioneerd. Hij reageert op onthullingssite WikiLeaks, die digitale spionagepraktijken van de CIA meldt. Om informatie te vergaren gebruikt de CIA schadelijke software waarmee smartphones, computers en televisies met internet worden aangevallen.

„Onschuldige mensen moeten er natuurlijk vanuit kunnen gaan dat ze onbespied tv kunnen kijken en kunnen bellen. Bovendien lijkt het er op dat de CIA kwetsbaarheden in software niet alleen gebruikt, maar ook na gebruik niet meldt. Zulke kwetsbaarheden kunnen zo ook toegankelijk worden voor kwaadwillende hackers”, aldus Klaver.

D66 spreekt over nieuwe „schokkende onthullingen” over hacken door Amerikaanse veiligheidsdiensten. „Daarom is goede wetgeving nodig!”, twittert D66-Kamerlid Kees Verhoeven.