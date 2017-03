Blijven Nederlanders wel werken na winnen Mega Jackpot?

Van de meer dan duizend ondervraagden geeft 77% aan dat ze zich de eerstvolgende werkdag gewoon op het werk zouden melden. Ongeveer een kwart van degenen die wel komt opdagen, zegt dat echter alleen te doen om zaken goed achter te laten en neemt dan alsnog ontslag.

Van de 23% die niet op het werk verschijnt, nemen de meesten vakantie op om na te denken over de toekomst. Een kleiner deel neemt per direct ontslag, en een zeer klein percentage meldt zich ziek.

Familie wordt hechter

Behalve doorgaan met werken, geven respondenten in het onderzoek op veel andere vlakken aan dat het leven niet ingrijpend verandert na het winnen van 27 miljoen euro. Bijvoorbeeld binnen de familiesfeer. Een derde spreekt de verwachting uit dat de familie hechter wordt na het winnen van deze prijs. Een op de negen verwacht ruzie binnen de familie als gevolg van het nieuw verworven kapitaal.

Iets minder dan 5% gooit wel volledig het roer om en verlaat per direct de partner als het schip met geld komt binnenvaren. Wellicht nog opvallender: van de mannelijke respondenten zou 3% het niet eens aan de eigen partner vertellen dat hij de Mega Jackpot gewonnen heeft.

Merendeel verhuist

Waar wordt een miljoenenprijs dan wel aan uitgegeven? Een nieuw huis staat in elk geval bij veel mensen hoog op het verlanglijstje. 64% geeft aan te zullen verhuizen, de meesten binnen de eigen gemeente of regio. Slechts 12% zoekt het geluk verderop en is van plan te emigreren. En dan het liefst naar Spanje.

Dit betekent dus dat 36% van de Nederlanders met 27 miljoen euro op de bank gewoon in dezelfde woning zou blijven wonen.

Anders stemmen?

Met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur vroeg de Staatsloterij ook of mensen op een andere partij zouden stemmen als ze de Mega Jackpot zouden winnen; 13% geeft aan dat dit inderdaad het geval is. Binnen deze groep is evenwel geen duidelijke verschuiving naar links of rechts waar te nemen.