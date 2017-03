Verbazing over Ramallah-trip raadsleden Amsterdam

Het is het eerste werkbezoek van raadsleden aan de steden in het Midden-Oosten, nadat een linkse meerderheid in de raad een stedenband met het Israëlische Tel Aviv en het Palestijnse Ramallah twee jaar geleden blokkeerde. Daarna is een ’samenwerking’ opgetuigd die echter verdacht veel lijkt op een stedenband. Zo zijn de wethouder, ambtenaren en raadsleden in het vliegtuig gestapt om in Tel Aviv te spreken over startups, ’sharing economy’ en LGBT. In Ramallah is aandacht voor city marketing, cultuur en economische samenwerking.

Het onderwerp ’stedenband’ was lange tijd een taboe omdat PvdA, SP en GroenLinks vonden dat het conflict tussen Israëliërs en Palestijnen te veel spanningen zou opleveren in Amsterdam.

Raadsleden van de partijen die destijds een stedenband lieten afketsen en burgemeester Van der Laan de ’samenwerking’ lieten optuigen, zijn nu echter wel naar het Midden-Oosten afgereisd. Tot vandaag bezoeken wethouder Ollongren (Economische Zaken) en raadsleden Ünver (PvdA), Van den Berg (PvdA), Glaubitz (D66), Dijk (VVD), Ernsting (GroenLinks) en Van Brug (PvdO) de steden.

Zij worden vergezeld door vier ambtenaren, voor wie vlucht en hotel betaald worden. Woordvoerder Sebastiaan Meijer van wethouder Ollongren maakt duidelijk dat meereizende bedrijven zelf de kosten dekken. „Je hebt geen stedenband nodig om op economisch of cultureel gebied samen te werken”, luidt zijn verklaring. „Het is een serieus werkbezoek met serieuze onderwerpen. Dit past volledig in ons internationaal beleid, dat is vastgesteld door de gemeenteraad.”

De SP zegt desgevraagd het niet wenselijk te vinden dat Amsterdam de kosten voor zijn rekening neemt. „Wij zijn in het verleden tegen de stedenband met Ramallah en Tel Aviv geweest”, aldus Peters, die zegt dat Amsterdam zich niet met buitenlandpolitiek moet bemoeien. „Die stedenband is afgeketst. In principe vind ik dat zulke reisjes dus uit eigen zak betaald moeten worden.” Hij vervolgt: „Ik heb anderen dan ook afgeraden daarheen te gaan. Al vind ik het wel goed dat niet Ramallah, de stad die de raadsleden uitnodigde, de kosten moet betalen.”