De week ervoor waren dat nog 62 per 100.000 mensen en de week daarvoor 83. De grens om griep een epidemie te noemen is als twee weken achter elkaar 51 per 100.000 mensen met griepklachten naar de huisarts gaan.

De griepgolf duurt nu al veertien weken, terwijl een een epidemie gemiddeld acht weken duurt. Afgelopen week kwamen vooral jonge kinderen tot vier jaar naar de huisarts. Nivel houdt de griep in Nederland in de gaten via een representatieve groep van huisartsen in het hele land.