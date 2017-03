150 miljoen nodig voor aanpak criminaliteit

Georganiseerde criminaliteit (zoals hennephandel, vastgoedfraude, witwassen en intimidatie) heeft ondermijnende effecten op de samenleving, stelt G32-voorzitter Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden. Voor de gemeenten is de aanpak ervan topprioriteit, maar er is wel geld nodig. Dat is bedoeld voor meer ambtenaren die goed op de hoogte zijn van alle regels, zodat procedures tegen criminelen snel en foutloos verlopen. Ook moeten alle partijen meer kennis met elkaar uitwisselen en zou er een fonds moeten komen waar lokale, regionale en landelijke partijen budget kunnen aanvragen voor allerlei innovatieprojecten.

Crone: „Het effectief aanpakken van deze zaken kost heel veel kennis, tijd en capaciteit. Veel vormen van criminaliteit zijn nieuw, de laatste jaren. Kennis is dus heel belangrijk. Politie en justitie willen ook meer geld, want er lopen dingen vast omdat er te weinig steun van de gemeentes komt. Gemeenten staan aan de basis van de plaatselijke aanpak.” De investering is snel terugverdiend, zegt de burgemeester, want het geld wordt teruggehaald bij de criminelen.